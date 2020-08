Risultati Serie A, 38ª giornata: Spal-Fiorentina apre l’ultima stagionale [FOTO e CLASSIFICA] (Di domenica 2 agosto 2020) Risultati Serie A – Ultima giornata di Serie A. La maggior parte dei verdetti è arrivata, ma all’appello manca l’ultima retrocessa, che andrà a fare compagnia a Spal e Brescia e qualche piazzamento di prestigio. Il turno si è aperto con il pareggio tra Brescia e Sampdoria. Nel big match successo dell’Inter contro l’Atalanta, la squadra di Conte chiude al secondo posto. Blitz della Roma contro la Juventus, ok il Napoli sulla Lazio e il Milan sul Cagliari. Domenica che sarà aperta da Spal-Fiorentina. In serata ci si gioca la salvezza: occhi puntati su Genoa-Verona e Lecce-Parma. Bologna-Torino e Sassuolo-Udinese le altre due gare. Di seguito i Risultati e la ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: match speciale per Mihajlovic Il Sussidiario.net LIVE Spal-Fiorentina 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: formazioni ufficiali!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spal-Fiorentina, match valido per la trentottesima, ed ultima, giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Allo stadio Paolo Mazza, senza tifosi sugli ...

Gravina sulla fine dei campionati: "Una grande prova di forza di tutto il sistema"

"Una grande prova di forza di tutto il sistema". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, esprime la propria soddisfazione per la conclusione del campionato di calcio e ringrazia tutti i protagonis ...

