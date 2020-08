Risultati NBA – Clippers super, bene Miami e OKC: TJ Warren ne fa 53, Lakers ko contro i Raptors (Di domenica 2 agosto 2020) Notte NBA carica di emozioni e verdetti importanti. Il primo ha la firma di Jimmy Butler che con 22 (gli stessi di Adebayo) stende i Nuggets di Nikola Jokic (19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist). Continua a sorprendere OKC di Gallinari (15 punti) che supera Utah grazie alle ottime prestazioni di Gilgeous-Alexander (19 punti), Chris Paul (18 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) e Steven Adams (16 punti e 11 rimbalzi). A proposito di trascinatori, impossibile non citare il duo formato da Paul George (28 punti) e Kawhi Leonard (24 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) che ha tarpato le ali ai Pelicans di Zion Williamson (7 punti), usato ancora con il contagocce. Serata da ricordare per TJ Warren che segna la bellezza d 53 punti nel successo dei Pacers sui Sixers di un indomabile Joel Embiid da 41 punti e 21 rimbalzi. Sconfitta infine per i Los Angeles ... Leggi su sportfair

basketissimo : I risultati della notte NBA: i campioni in carica fermano i gialloviola, i Pacers superano i Sixers con i 53 dell'e… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: Lowry punisce i Lakers, Warren pazzesco da 53 punti - NbaReligion : #NBA #RisultatiNBA - I Raptors fermano la corsa dei Lakers - TJ Warren da urlo e Indiana batte Philadelphia Que… - andrea_pecchia : #Lowry punisce i @Lakers, #Warren pazzesco: 53 punti! #NBA #NBATipo #OTNBA #WholeNewGame #BuonaDomenica #2Agosto… - OA_Sport : NBA 2020, i risultati della notte (2 agosto): buona la prima per Gallinari. Melli travolto dai Clippers, cadono i L… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati NBA Lowry, difesa e gruppo: così i Raptors spengono i Lakers. Warren lancia Indiana con 53 punti La Gazzetta dello Sport NBA 2020, i risultati della notte (2 agosto): buona la prima per Gallinari. Melli travolto dai Clippers, cadono i Lakers

Cinque partite nella notte NBA. Prima partita ufficiale nella bolla di Orlando per Danilo Gallinari e i suoi Oklahoma City Thunder ed è stato un esordio positivo per l’azzurro. Vittoria di OKC per 110 ...

Miami ha la grinta di Butler. Denver, Jokic magro non basta: festa Heat a Disney World

Jokic versione slim fit fa un figurone, ma vince la squadra della maglia sulla cui schiena c’è scritto Butler. Miami domina il secondo tempo e batte Denver 125-105 alla prima gara di ripartenza Nba pe ...

Cinque partite nella notte NBA. Prima partita ufficiale nella bolla di Orlando per Danilo Gallinari e i suoi Oklahoma City Thunder ed è stato un esordio positivo per l’azzurro. Vittoria di OKC per 110 ...Jokic versione slim fit fa un figurone, ma vince la squadra della maglia sulla cui schiena c’è scritto Butler. Miami domina il secondo tempo e batte Denver 125-105 alla prima gara di ripartenza Nba pe ...