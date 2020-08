"Ripartiamo". E poi... Le vacanze di Giorgio Gori e Parodi: dove li hanno pizzicati, evviva la coerenza (Di domenica 2 agosto 2020) "Piuttosto che soffermarsi sul dramma vissuto è fondamentale lavorare per la ripartenza", disse soltanto pochi giorni fa Giorgio Gori, il sindaco Pd di quella Bergamo devastata dal coronavirus. Belle parole. A cui però non sembrano essere seguiti i fatti. E perché? Presto detto: Gori è stato pizzicato insieme alla moglie, Cristina Parodi, a Formentera, in Spagna. Il tutto mentre il settore turistico in Italia sta sanguinando a causa della pandemia, il tutto dopo i numerosi appelli a spendere le proprie vacanze in Italia. Niente da fare, il sindaco sceglie la Spagna. A paparazzarli è stato Chi di Alfonso Signorini, a cui la Parodi rivela di essere stata lei a insistere per fare le vacanze a Formentera. Per inciso, fa notare Il Giornale, ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ripartiamo poi Scuola dei Leoni, Peroni: "Ripartiamo con fiducia" gazzettaregionale.it Palleggio, difesa e ripartenze: Napoli camaleontico, Gattuso ha dato un indizio per il Barça

Mancano meno di sette giorni a Barcellona-Napoli, la partita di ieri contro la Lazio non poteva che essere una prova generale. E, in vista del Camp Nou, solo applausi per la squadra di Rino Gattuso, c ...

Vasco e Liga, copiate Banana Republic e unitevi per uscire dal Covid

Caro Vasco e caro Liga, correva l’anno 1979, l’Italia non era ancora fuori dagli anni di piombo, ma la musica, che ha spesso anticipato i cambiamenti sociali, aveva già capito che bisognava tornare al ...

