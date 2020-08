Rinnovo Ibrahimovic, nei prossimi giorni Raiola atteso a Milano (Di domenica 2 agosto 2020) La ripresa del campionato del Milan è stata praticamente perfetta. La squadra di Pioli ha raccolto ben 30 punti certificando una grande crescita di tutto il gruppo. Il rendimento ha convinto inoltre la società a non investire più su Ralf Rangnick rinnovando il contratto di Pioli per due anni. Un giusto premio ad un allenatore ben voluto dai suoi giocatori.Rinnovo IBRA, SCENDE IN CAMPO Raiolacaption id="attachment 999045" align="alignnone" width="300" Ibrahimovic (Getty Images)/captionA proposito di rinnovi, i rossoneri hanno deciso di prolungare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è rivelato fondamentale per una crescita mentale della squadra e Maldini ha parlato così nel pre di Milan-Cagliari: "Io credo che noi abbiamo costruito qualcosa in questa stagione e questo ... Leggi su itasportpress

