Rihanna: «I solari? Pensavo fossero per turisti» e come le sue insicurezze hanno ispirato Fenty Skin (Di domenica 2 agosto 2020) Da ragazza delle Barbados, Rihanna è cresciuta pensando che i «solari fossero una cosa da turisti», non abituati al sole tropicale e non per chi avesse la pelle scura ha confessato in un’intervista. Di sicuro ad avere questa convinzione la pop star non era l’unica. A lungo la cattiva informazione ha indotto i più a pensare che con la pelle nera non ci fosse bisogno di proteggersi perché se c’è tanta melanina e il rischio di scottature è molto basso. Del resto sul mercato cosmetico sono stati disponibili per un buon periodo di tempo solo prodotti adatti a fototipi più chairi che lasciavano anti-estetici aloni bianchi. Leggi su vanityfair

Rihanna: «I solari? Pensavo fossero per turisti» e come le sue insicurezze hanno ispirato Fenty Skin Vanity Fair Italia

