Rientro a scuola, genitori facchini al Dante Alighieri (Di domenica 2 agosto 2020) «Con tutti i genitori volontari abbiamo organizzato due giornate dell' "Aiutaci a svuotare le aule dai banchi doppi per l'arrivo dei banchi singoli"». Famiglie al lavoro, mentre arriva la notizia che, con una variazione di bilancio, il Comune di Roma destina più di 20 milioni di euro per il patrimonio scolastico. Intanto, l'altro weekend, sui due plessi di via Cassiodoro e via Camozzi i genitori hanno svuotato le aule di circa 800 banchi doppio posto difficilmente utilizzabili per le norme anti Covid, spostandoli a spalla. Viviana Sidoni è la presidente del consiglio di istituto dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri in Prati guidato dalla dirigente scolastica Valeria Defina, è la mamma di un bimbo che il prossimo anno frequenterà la quinta elementare, ed è una ... Leggi su iltempo

