«Ricordo l’odore dell’aria dopo il crollo del Morandi: sapeva di cemento, pietra sgretolata e ruggine» (Di domenica 2 agosto 2020) La Stampa intervista Alejandro Cordova, il primo ad accorrere sul luogo del disastro quando il 14 agosto del 2018 il Ponte Morandi crollò trascinando con sé 43 vite. Lavorava a poco più di 200 metri in linea d’aria dal viadotto. A 23 anni si ritrovò ad essere il primo soccorritore, a correre tra le macerie per cercare di aiutare chi era rimasto incastrato nelle auto. A cercare persone ancora in vita. Qualcosa di difficile da dimenticare. E infatti non dimentica. Ricorda persino l’odore del ponte crollato. «C’era uno strano miscuglio nell’aria: sapeva di cemento, di pietra sgretolata e ruggine. Pioveva tantissimo. E c’era quel mix che non ho mai più sentito. Una scena da film: le auto sparpagliate qua e là, il ... Leggi su ilnapolista

