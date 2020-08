Riapertura Scuola, Sondaggio Sulla DaD: Ecco i Risultati (Di domenica 2 agosto 2020) IZI in collaborazione con Comin & Partners ha condotto un Sondaggio sulle opinioni dei genitori per quanto riguarda la DaD. Dai dati raccolti emerge che l’85,5% dei genitori è favorevole al ritorno in classe, una buona percentuale solo se il Ministero garantirà misure di sicurezza adeguate. Il 14,5% dei genitori è invece sfavorevole alla Riapertura delle scuole perché c’è sfiducia nei confronti dell’adeguamento alle norme di sicurezza. Per quanto riguarda la DaD, il 60,8% dei genitori con figli alla Scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado l’ha valutata positivamente. Leggi su youreduaction

nzingaretti : Abbiamo sempre detto: prima le bambine e i bambini. Ora con l'ok alle linee guida per i bimbi da 0 a 6 anni facciam… - NicolaPorro : Le parole di questo giovanissimo studente sulla scuola fanno riflettere. Spero che anche il ministro #Azzolina poss… - Ciribini : @CrShelidon Hanno perfettamente ragione. Vi è troppa sicurezza per la riapertura della scuola. - scuolainforma : Riapertura scuola: ‘Presidente Mattarella si faccia garante e interceda sul Governo’ - mrug3364 : RT @nzingaretti: Abbiamo sempre detto: prima le bambine e i bambini. Ora con l'ok alle linee guida per i bimbi da 0 a 6 anni facciamo un pa… -