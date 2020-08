Repubblica: Insigne salterà quasi sicuramente il Barcellona (Di domenica 2 agosto 2020) Repubblica Napoli parla questa mattina di “serio infortunio muscolare” per Lorenzo Insigne che è dovuto uscire dal campo zoppicante nel finale della partita contro la Lazio. Mentre le impressioni di ieri sera lasciavano ben sperare per le condizioni del capitano, soprattutto in vista della sfida Champions, Repubblica lascia poche speranze Il capitano salterà quasi sicuramente il Barcellona. Bisognerà attendere le prossime 48 ore, come spiegato anche dal tecnico Rino Gattuso e la risonanza magnetica per avere la certezza L'articolo Repubblica: Insigne salterà quasi sicuramente il Barcellona ilNapolista. Leggi su ilnapolista

