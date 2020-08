Regionali, l’assemblea Pd chiude la partita: candidati Mortaruolo e Pepe (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minutiLes jeux sont faits: saranno Erasmo Mortaruolo e Antonella Pepe i due candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni Regionali per il collegio sannita. L’indicazione è giunta pochi minuti fa da Molinara dove si è riunita l’assemblea provinciale. E certo non si tratta di un esito sorprendente. Che sarebbe stata questa l’accoppiata ‘democrat’ era chiara da mesi. Consigliere uscente e al primo mandato, l’indicazione di Mortaruolo era scontata. E a dire il vero, anche la partita per la ‘quota rosa’ non è mai stata veramente in discussione considerato che sulla Pepe, componente dell’assemblea nazionale e in passato pure leader del movimento giovanile campano, si ... Leggi su anteprima24

Sportequestri : La Federazione Italiana Sport Equestri comunica che è stata convocata l'Assemblea regionale ordinaria elettiva per… - Sportequestri : a Federazione Italiana Sport Equestri comunica che è stata convocata l'Assemblea regionale ordinaria elettiva per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali l’assemblea Le Regioni chiedono agli Stati membri più collaborazione territoriale per l'adozione del piano di ripresa UE Policymakermag