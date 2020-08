Regionali, il sindaco di Acerra va con De Luca: figlia candidata nella lista del Presidente (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri va con Vincenzo De Luca alle prossime elezioni Regionali. Patto suggellato nelle ultime ore: Vittoria Lettieri, figlia del consigliere della città Metropolitana (eletto grazie all’appoggio del consigliere regionale Pasquale Sommese) sarà candidata nella lista De Luca Presidente. Da sempre Lettieri ha militato nel centrodestra: negli ultimi mesi si era avvicinato alla Lega di Matteo Salvini. Poi la virata su Italia Viva di Matteo Renzi. L’approdo definitivo dallo sceriffo di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Si è conclusa in questi giorni ad Aidomaggiore la prima campagna di scavo al nuraghe Sa Jua (un nuraghe a tancato, con torre principale e una secondaria raccordata da un cortile) condotta dal Comune c ...

Oggi sull’isola di Pantelleria c'è il ministro dell’ambiente Sergio Costa, ex generale dei Carabinieri. Il ministro quando vestiva l’uniforme è stato uno degli investigatori di punta a indagare in Cam ...

