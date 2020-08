Reggina, Gallo: «Stiamo lavorando per prendere Hernanes» (Di domenica 2 agosto 2020) Reggina, pazza idea Hernanes: rivelazione del presidente Gallo sull’ex centrocampista della Juve. Le dichiarazioni Il presidente della Reggina, Luca Gallo, ha rilasciato un’intervista a Gianlucadimarzio.com, parlando così del sogno Hernanes per la squadra calabrese. Di seguito riportate le sue dichiarazioni sull’ex centrocampista di Juve e Inter. «Abbiamo lavorato per prendere Hernanes. Per il momento la situazione si è bloccata, ma il mercato è lungo e chissà…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

