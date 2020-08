Real Time, preserale e prime time del 2 Agosto 2020: ecco 90 giorni per innamorarsi e The Facchinettis (Di domenica 2 agosto 2020) Nell’ambito di un palinsesto come sempre variegato e ricco di spunti, Real time anche per la prima domenica di Agosto, che capita per appunto il giorno 2, oltre a prevedere tutta una serie di consueti appuntamenti ormai rodati e apprezzati, rilancia l’asticella in prima serata, affinché il canale 31 anche quest’oggi regali spunti davvero intriganti. E non solo: perchè, accavallandosi e alternandosi anche nella fascia preserale, ben due programmi molto particolari si daranno il cambio provando a intrattenere il maggior numero di utenti televisivi. Quali sono? Si tratta di 90 giorni per innamorarsi e The Facchinettis, che da tempo fanno parte del ricco pacchetto di programmi ... Leggi su italiasera

italiaserait : Real Time, preserale e prime time del 2 Agosto 2020: ecco 90 giorni per innamorarsi e The Facchinettis - AleLepri : RT @cris_cersei: @Acidelius @IoFausto @gu3rrat0 Vai su skyline webcam, ti vedi tutta Italia in real time. Io lo usavo dopo il lockdown, qua… - cris_cersei : @Acidelius @IoFausto @gu3rrat0 Vai su skyline webcam, ti vedi tutta Italia in real time. Io lo usavo dopo il lockdo… - nctsijni : è literally un appuntamento tipo real time e haechan e mark sono i commentatori - infoitcultura : Su Real Time il reality sulla famiglia Facchinetti -

Ultime Notizie dalla rete : Real Time Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 1 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche Italia Sera The Facchinettis su Real Time dal 2 agosto, storia di una famiglia allargata

The Facchinettis arrivano su Real Time dopo essere stati disponibili in streaming, su Dplay Plus. Una delle famiglie più seguite sui social, è protagonista di una sorta di docureality in onda dal 2 ag ...

"Alti e bassi, mi ha salvato la fede". Benvenuti a casa di Dj Francesco

Francesco, cosa racconta “The Facchinettis”? "Tutto ciò che fa parte della vita di una famiglia e di una coppia, anche i momenti più grigi. Come la crisi coniugale che abbiamo vissuto io e Wilma, che ...

The Facchinettis arrivano su Real Time dopo essere stati disponibili in streaming, su Dplay Plus. Una delle famiglie più seguite sui social, è protagonista di una sorta di docureality in onda dal 2 ag ...Francesco, cosa racconta “The Facchinettis”? "Tutto ciò che fa parte della vita di una famiglia e di una coppia, anche i momenti più grigi. Come la crisi coniugale che abbiamo vissuto io e Wilma, che ...