Real Madrid, Militao non si nasconde: “Io il più costoso? Giusto così” (Di domenica 2 agosto 2020) Per giocare nel Real Madrid bisogna avere necessariamente talento e carattere. Solo così si può diventare un Galactico a tutti gli effetti. E tutti i Blancos dimostrano di meritare la maglia, compreso Eder Militao. Il difensore brasiliano è anche il più pagato del club madrileno tra i compagni di reparto. Tuttavia il giocatore classe 1998 dimostra di non temere affatto la pressione.MERITOIn un'intervista ad AS, Militao ha spiegato il suo punto di vista: "Essere il difensore più costoso della storia di Madrid è qualcosa di molto importante, si basa sul lavoro svolto in precedenza. Tale importo pagato è meritato e pertanto devo continuare a lavorare". Infine un commento sulla vittoria della Liga: "Dicono che la Champions League è ... Leggi su itasportpress

Lazio, il Real Madrid alza l’asticella per Borja Mayoral

Prosegue non senza intoppi la trattativa tra Lazio e Real Madrid per portare alla corte di Simone Inzaghi Borja Mayoral. Il contratto che lega l’attaccante alle merengues scadrà nel 2021, ma Florentin ...

Prosegue non senza intoppi la trattativa tra Lazio e Real Madrid per portare alla corte di Simone Inzaghi Borja Mayoral. Il contratto che lega l'attaccante alle merengues scadrà nel 2021, ma Florentin ...