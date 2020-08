Quirinale 2022, Salvini apre al M5s 'Sì all'intesa su nome di garanzia' (Di lunedì 3 agosto 2020) “Se ci sono nomi di garanzia, assolutamente si'. L'importante e' che non ci sia qualcuno, e penso al Pd, disposto a bivaccare in Parlamento per un anno e mezzo, in attesa di poter incidere sull'elezione del Presidente della Repubblica". Cosi' il segretario Lega, Matteo Salvini, a 'Start' su 'Sky Tg24', su un eventuale accordo con M5S per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022 Quirinale 2022, Salvini apre al M5s: “Si all'intesa se c'è nome di garanzia” Affaritaliani.it Salvini: "La mascherina nei luoghi chiusi va messa. Dico ai giovani di usare la testa"

"La mascherina quando serve va messa, ad esempio nei luoghi chiusi e nei treni. Dico ai giovani di usare la testa". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Start su SkyTg24. "Il pro ...

Salvini sfida Conte: "Se è così amato dagli italiani, andiamo a votare"

"Vado a testa alta in tribunale a Catania il 3 ottobre. E' un processo surreale. Io non pretendevo una medaglia, ma andare a processo per sequestro di persona mi sembra un processo politico. Se così v ...

