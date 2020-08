“Quel vestito che indossi lo abbiamo pagato noi”: al matrimonio scoppia la lite tra la suocera e la sposa (Di domenica 2 agosto 2020) Si sa, non sempre tra suocera e nuora scorre buon sangue. Ma quello che è successo alla 29enne Anna Larrabee il giorno del suo matrimonio va oltre ogni immaginazione. La scena è stata immortalata in un video pubblicato (e poi rimosso) su TikTok dalla sorella di Anna, la sposa, Sarah Ragsdale, e neanche a dirlo è diventata virale sui social. Nel filmato si vedono gli sposi all’altare intenti a scambiarsi i voti nuziali e, appena è il turno della sposa, si sente la madre dello sposo urlare: “Non dirai che mio figlio ha dei difetti“. Lo sposo, visibilmente imbarazzato dalla scenata della madre, ha un’espressione contrariata e fa intendere che la madre ha travisato le parole della promessa, la sposa invece non si trattiene e caccia via la ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : “Quel vestito che indossi lo abbiamo pagato noi”: al matrimonio scoppia la lite tra la suocera e la sposa - kolrosaw : RT @youareinmyhead_: Qua era proprio un Dio vestito in quel modo - 0163Richard : @antonellanardi4 Spero tu abbia trascorso una notte meravigliosa. Quel vestito è molto bello. Buona giornata, Antonella. - mira_lovely_ : Fallo. Indossa quel vestito troppo stretto. Sciogli i capelli. Alzati e balla. Trova ragioni per ridere. Fai l’amor… - GvsRayssa : RT @youareinmyhead_: Qua era proprio un Dio vestito in quel modo -

