Puglia, esplosione nella fabbrica di giochi pirici: morto l’operaio coinvolto (Di domenica 2 agosto 2020) esplosione nella fabbrica in Puglia: arriva un aggiornamento tragico da San Severo. E’ infatti morto l’operaio coinvolto nell’incidente. A dare l’annuncio è il sindaco della località. Tragedia a San Severo, comune di 50 mila abitanti in provincia di Foggia. E’ infatti morto uno dei due operai rimasti coinvolti in un’esplosione lo scorso 31 luglio. L’incidente … L'articolo Puglia, esplosione nella fabbrica di giochi pirici: morto l’operaio coinvolto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

