PRIMA PAGINA - Tuttosport esalta Immobile | Ciro il grande | 36 come Higuain e Scarpa d' Oro

grande risultato per Ciro Immobile. La sua Lazio ha perso 3-1 in quel di Napoli, ma l'attaccante biancoceleste, a segno al San Paolo, ha raggiunto quota 36 reti in campionato raggiungendo lo stesso bottino di reti di Gonzalo Higuain del 2015-2016.

Gennaro Gattuso dopo Napoli-Lazio: "Non sapevamo fare la prima pressione, adesso siamo migliorati"

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio per 3-1. “Io la mano del dottore ancora non ce l’ho. Speriamo per Insigne, ha parlato col dottore, domani e ...

CORR.SPORT-STADIO, Da Fares tutto: affondo viola

Il Corriere dello Sport - Stadio esordisce stamani in prima pagina con il titolo: "Tutto da Fares". Questa sera a Ferrara non c'è solo la Fiorentina che gioca l'ultima partita del campionato, ma anche ...

