Previsioni Meteo oggi domenica 2 agosto | nuovolosità (Di domenica 2 agosto 2020) Per la giornata di oggi Previsioni Meteo domenica 2 agosto 2020: nuvolosità sparsa su tutta la penisola. Mari da mossi a molto mossi. Temperature variabili. Analisi delle temperature, nuvolosità venti e mari nelle varie ore della giornata. Presenti anche i link per i Meteo locali delle 33 città più popolose. nord: Al mattino addensamenti compatti … L'articolo Previsioni Meteo oggi domenica 2 agosto nuovolosità proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Una nuova ondata di calore su quasi tutta l'Italia chiude questo weekend che sarà ricordato come il più caldo dell'estate 2020. Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 2 agosto, ci saranno sol ...Primo agosto da esodo vacanziero, previsioni di traffico intenso e lunga fase di tempo stabile. Temperature in aumento per l'anticiclone africano. Giornate caldissime con temperature prossime o superi ...