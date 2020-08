Potente break di TEMPORALI e FRESCO (Di domenica 2 agosto 2020) Condizioni meteo che stanno cambiando, a partire dal Nord Italia. I primi sbuffi d’aria fresca, provenienti dall’Atlantico settentrionale, stanno provocando delle crepe nell’Alta Pressione e gli effetti non si fanno attendere. Nelle regioni del Nord non sarà per nulla una buona domenica. Sono già in atto precipitazioni, spesso a carattere temporalesco, ma osservando i modelli matematici ad alta risoluzione possiamo dirvi che i fenomeni potrebbero proseguire per gran parte della giornata. Si tratterà di fenomeni diffusi, localmente violenti, che visti i contrasti termici in atto sovente risulteranno a carattere di nubifragi. Attenzione alle grandinate e ai colpi di vento. Ovviamente le temperature, su queste regioni, stanno già diminuendo e la flessione verrà acuita da nubi e piogge. Al via il Potente ... Leggi su meteogiornale

