Porrajmos, come ogni anno racconto a mio figlio cosa è successo. E gli insegno che il 2 agosto non finisce mai (Di domenica 2 agosto 2020) Oggi ho un groppo in gola, un boccone amaro, ennesimo, che proprio non riesce a scendere giù, a farsi digerire. Oggi, io faccio fatica a guardare mio figlio. Lo guardo, e il groppo si fa duro, soffoca, fa male, gratta e lacera. Oggi, come ogni anno cerco di raccontargli perché andiamo in un campo, a visitare un monumento al Porrajmos, cosa è successo il 2 agosto del 1944, quando gli ultimi 4000 rom e sinti, donne vecchi e bambini, sono stati bruciati in una notte nei forni di Auschwitz-Birkenau. Cerco di spiegare a un bambino di 11 anni perché è esistito Auschwitz, perché ci hanno odiato tanto, perché hanno ucciso più di mezzo milione di noi. “È ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Porrajmos come Porrajmos, come ogni anno racconto a mio figlio cosa è successo. E gli insegno che il 2 agosto non finisce… Il Fatto Quotidiano 2 agosto: ricordiamo lo sterminio di Rom e Sinti ad Auschwitz. Quando in un solo giorno furono uccise 4000 persone

Il 2 agosto di ogni anno si ricorda la liquidazione dello “Zigeunerlager” del campo di Auschwitz-Birkenau. Dalla notte del 2 agosto 1944 al giorno seguente furono uccise nelle camere a gas 4000 person ...

Porrajmos nello spazio europeo della memoria

Un appuntamento simbolico volto a commemorare ciò che sempre più comunemente viene chiamato Porrajmos (la “devastazione” in romaní): il genocidio subito da Rom e Sinti in tutta Europa durante la Secon ...

Il 2 agosto di ogni anno si ricorda la liquidazione dello “Zigeunerlager” del campo di Auschwitz-Birkenau. Dalla notte del 2 agosto 1944 al giorno seguente furono uccise nelle camere a gas 4000 person ...Un appuntamento simbolico volto a commemorare ciò che sempre più comunemente viene chiamato Porrajmos (la “devastazione” in romaní): il genocidio subito da Rom e Sinti in tutta Europa durante la Secon ...