Ponte Genova | Salini | ' siamo riusciti a fare una cosa bellissima'

Milano, 2 ago. (Adnkronos) - "Questo Ponte è il sogno di una vita. siamo riusciti a fare una cosa bellissima. E l'abbiamo fatta col cuore ed eventuali margini dovessero derivare per noi da questa impresa andranno tutti in beneficenza". E' quanto afferma l'amministratore delegato di WeBuild, Pietro Salini, annunciando la consegna delle chiavi del nuovo Ponte di Genova. "Abbiamo lavorato notte e giorno per spirito di servizio nei confronti del Paese, e siamo stati orgogliosi di poter collaborare con 330 piccole aziende da tutta Italia che rappresentano l'eccellenza del nostro made in Italy. Un lavoro di squadra esemplare che è lo stesso che anima il nostro Progetto Italia: concretezza, capacità

E' quanto afferma l'amministratore delegato di WeBuild, Pietro Salini, annunciando la consegna delle chiavi del nuovo ponte di Genova. "Abbiamo lavorato notte e giorno per spirito di servizio nei ...

(Adnkronos) - Webuild e Fincantieri hanno fornito tutta la documentazione che ripercorre un anno scandito dalla costruzione dei 1.067 metri del ponte. Un lavoro molto impegnativo portato avanti per ci ...

