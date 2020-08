Ponte di Genova, il collaudo statico ha dato esito positivo (Di domenica 2 agosto 2020) Genova (ITALPRESS) – esito positivo per il collaudo statico del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Anas, dopo aver analizzato i risultati delle prove di carico effettuate sulla struttura, ha rilasciato il certificato di collaudo. Ad agosto del 2019 Anas ha ricevuto l'incarico dal Commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci, di occuparsi sia del collaudo statico sia di quello tecnico-amministrativo del nuovo Ponte di Genova. Le operazioni di collaudo statico sono state affidate ad Anas che ha messo in campo un team di suoi tecnici guidati dall'ingegnere Achille Devitofranceschi.Nell'esercizio delle sue funzioni, Devitofranceschi ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Genova Nuovo ponte di Genova, tutto pronto per l’inaugurazione: ecco il programma IVG.it I grillini non esultano più: il nuovo ponte di Genova resta in mano ai Benetton

Per questo, oltre a coprire una parte dello spazio riservato agli invitati, sono già stati messi da parte mille ombrelli. Ma al di sotto e intorno al ponte c’è ancora parecchio lavoro da svolgere. Il ...

Il nuovo ponte al taglio del nastro: la ricostruzione e la memoria, domani IN DIRETTA sul nostro quotidiano online

La marcia di avvicinamento inizierà con il primo collegamento alle ore 13.00, mentre dalle 17:45 spazio alla cerimonia che porterà il Capo dello Stato Mattarella a battezzare il nuovo viadotto dell'A1 ...

