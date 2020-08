Ponte di Genova, che poca voglia di fare festa (Di domenica 2 agosto 2020) Che poca voglia di fare festa. Potrebbe essere una canzone del genovese Ivano Fossati, anzi in qualche modo lo è: Così canta in uno dei suoi tanti album belli, Lindbergh: “Che poca voglia di fare il soldato, io sono nato qui, per stare qui”. Le persiane sono ancora aperte, sui balconi sono intatti stendini e tavolini. Eppure il palazzone di via Porro 5, i cui cornicioni cadenti sembrano sfiorare il nuovo Ponte di Genova, è disabitato da due anni. A differenza di altre abitazioni non è stato buttato giù. È lì a ricordare che di un intero quartiere, sorto all’ombra dell’ex Ponte Morandi, crollato il 14 agosto del 2018 inghiottendo ... Leggi su huffingtonpost

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c’è un’atmosfera quasi sospesa in attes… - Agenzia_Ansa : #Genova, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo #ponte. Numeri, foto, video, le interviste. LO SPECIALE #ANSA… - rtl1025 : ?? Domani 'nel pomeriggio sarò a #Genova per l'inaugurazione del nuovo Ponte '#GenovaSanGiorgio': da una ferita che… - Herbert403 : RT @GiuseppeConteIT: Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Nel p… -