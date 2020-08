Ponte di Genova, Anas rilascia il certificato di collaudo della nuova struttura e testa agibilità al traffico. Tutto pronto per l’inaugurazione (Di domenica 2 agosto 2020) Tutto pronto a Genova per l’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio prevista per domani in presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. I test di carico condotti da Anas hanno dato esito positivo ed è stato possibile rilasciare il certificato di collaudo statico. Lo ha comunicato il gruppo al termine dei lavori guidati dall’ingegnere Achille Devitofranceschi. Vanno avanti, invece, le verifiche per l’agibilità del Ponte in vista dell’apertura al traffico, prevista successivamente. Una volta ottenute tutte le dichiarazioni di conformità, e a esito positivo di due ulteriori collaudi (statico e tecnico amministrativo), il viadotto sarà liberamente percorribile. A ... Leggi su ilfattoquotidiano

GENOVA (ITALPRESS) – Esito positivo per il collaudo statico del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Anas, dopo aver analizzato i risultati delle prove di carico effettuate sulla struttura, ha rilasciato i ...

Il nuovo ponte, che prenderà il nome di ponte Genova San Giorgio, sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18,30, come ha annunciato Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricos ...

GENOVA (ITALPRESS) – Esito positivo per il collaudo statico del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Anas, dopo aver analizzato i risultati delle prove di carico effettuate sulla struttura, ha rilasciato i ...