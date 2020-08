Polla: rifiuti distrutti da un rogo nella zona industriale (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) – Paura ieri sera nella zona industriale di Polla, dove un vasto incendio ha distrutto un deposito di rifiuti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, erano da poco passate le 22 quando, uno dei lavoratori del deposito gestito dalla società S.R.A, ex Fondeco, azienda specializzata nella gestione dei rifiuti, alla vista di alcuni rifiuti in fiamme, ha allertato i soccorsi. Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, hanno dovuto lavorare tutta la notte. Grave la conta dei danni. Il rogo infatti, ha distrutto le balle di ... Leggi su anteprima24

