Pochettino e il suo futuro lontano dalla Premier: “Un altro campionato sarebbe arricchente” (Di domenica 2 agosto 2020) Mauricio Pochettino è pronto a tornare alla guida di un top club europeo. Dopo le splendide annate al Tottenham, culminate però con l’esonero per scarsi risultati dopo aver sfiorato la vittoria della Champions, l’allenatore argentino ha confermato di guardare agli altri campionati europei con grande interesse: “La Premier League ha tratto vantaggio dal punto di vista commerciale. Ma anche la Liga, la Serie A, la Ligue 1 e la Bundesliga sono molto potenti. Mi adatto bene alla Premier, ma sono aperto a nuove sfide e l’avventura in un altro orizzonte sarebbe arricchente”. Leggi su sportface

sportface2016 : Mauricio #Pochettino si ritiene pronto per un'avventura in un campionato diverso dalla Premier League - NackaSkoglund89 : 2- SE VA VIA PERDEREMMO IL SUO RADICALE INTEGRALISMO, RICOINVOLGEREMMO NEL PROGETTO GODIN SKRINIAR ED ERIKSEN, PREN… - _SinnerPrince : @_SlayerOfEvil_ *Quel leggero movimento non era poi così male, pensò. Era una sorta di massaggio che, unito alla st… - ETwitador : @EdoardoMecca1 Allegri ha finito il suo ciclo da noi, Pochettino mille dubbi sul suo adattamento in Italia (non che… - RaimondoSecci : @EdoardoMecca1 Pochettino costa troppo e non vale quei soldi, tra i 4 il migliore è Allegri ma non credo che torni… -