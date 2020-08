Pochettino: «Cerco nuove sfide, anche fuori dalla Premier League» (Di domenica 2 agosto 2020) Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, ha rilasciato alcune dichiarazioni legate al suo futuro. Le parole L’ex allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha rilasciato un’intervista al El Pais, nella quale ha parlato anche del suo futuro. Premier League, Serie A, Liga nel suo futuro? Le sue dichiarazioni. FUTURO – «La Premier League ha tratto vantaggio dal punto di vista commerciale. Ma anche la Liga, la Serie A, la Ligue 1 e la Bundesliga sono molto potenti. Mi adatto bene alla Premier, ma sono aperto a nuove sfide e l’avventura in un altro orizzonte sarebbe arricchente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

cmdotcom : #Juve, senti #Pochettino: 'Non solo Premier, sono aperto a nuove sfide. Progetto? Ecco cosa cerco'… - sportli26181512 : Juve, senti Pochettino: 'Non solo Premier, sono aperto a nuove sfide. Progetto? Ecco cosa cerco': In una lunga inte… - harrysrealfake : Cerco di dormire un pochettino pochettino così non sembro uno zombie -

Ultime Notizie dalla rete : Pochettino Cerco Pochettino: «Cerco nuove sfide, anche fuori dalla Premier League» Calcio News 24 Juve, col Cagliari figuraccia imprevista: con il Lione farà la stessa fine

Un allenamento cominciato male e finito peggio. La Juve fresca campione d’Italia perde netto a Cagliari (2-0) e avvia nel peggiore dei modi il suo avvicinamento ...

Bielsa compie 65 anni: la vita folle del nuovo idolo di Leeds

A Leeds, dopo il ritorno in Premier, gli hanno già dedicato una strada. Dall'arrivo in Inghilterra, comunque, ci aveva messo pochi giorni per diventare l'idolo assoluto di un'intera città malata di ca ...

Un allenamento cominciato male e finito peggio. La Juve fresca campione d’Italia perde netto a Cagliari (2-0) e avvia nel peggiore dei modi il suo avvicinamento ...A Leeds, dopo il ritorno in Premier, gli hanno già dedicato una strada. Dall'arrivo in Inghilterra, comunque, ci aveva messo pochi giorni per diventare l'idolo assoluto di un'intera città malata di ca ...