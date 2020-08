Plastica in cambio di sconti sul biglietto del treno, a Napoli l’eco-compattatore «mangia plastica» installato in stazione (Di domenica 2 agosto 2020) Venti bottiglie di plastica in cambio di uno sconto sul biglietto del treno. L’ eco-compattatore installato dal comune di Napoli nel terminal delle due linee flegree, è uno degli incentivi pensati per la tutela dell’ambiente. La stazione di Montesanto, in particolare, collega il centro di Napoli con i comuni del litorale Flegreo, crocevia di pendolari e troppo spesso di rifiuti lasciati a terra. Il «mangia plastica», installato in collaborazione con Eav (Ente Autonomo Volturno), accetta bottiglie, flaconi e lattine riducendo fino al 90% il volume iniziale. Pronti poi per essere inviati alla filiera del riciclo. In ... Leggi su open.online

Il fine è quello di monitorare, mitigare e governare l’impatto delle plastiche e di altri tipi di rifiuti sugli ... in una particolare zona definita ‘Capraia Gyre’ legata ad un cambio di correnti in ...

"Ecostazioni per il riciclo Liberiamoci dalla plastica"

Rendere ufficialmente il Comune di Capannori un territorio libero dalla plastica. Lo chiede il consigliere comunale Matteo Petrini di Fratelli d’Italia che ha presentato due ordini del giorno che andr ...

