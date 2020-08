Pjanic, messaggio chiaro sui social: "Juve, ci salutiamo il 23 agosto..." (Di domenica 2 agosto 2020) ROMA - "Solo pensarlo mi mette i brividi, ma questa sera finisce la mia esperienza in Serie A con la Juventus. Però non è ancora il momento dei saluti, per quelli ho intenzione di aspettare il 23 ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Pjanic, messaggio chiaro sui social: 'Juve, ci salutiamo il 23 agosto...': Il post condiviso dal centrocampista bia… - junews24com : Pjanic: «Finisce la mia Serie A con la Juve. Per i saluti aspetto il 23 agosto» - junews24com : Pjanic: «Finisce la mia Serie A con la Juve. Per i saluti aspetto il 23 agosto» - - totofaz : @edcguitar @InterCM16 Il messaggio è chiaro. Il calcio però x fortuna è diverso. Lo scorso anno il Napoli aveva pre… - _enz29 : RT @BeppeMarottaMa1: Comunque dopo il messaggio irridente di Pjanic che ha ripreso le parole di Conte di qualche giorno prima sul fatto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic messaggio Pjanic, messaggio alla Juve: "Ci salutiamo il 23 agosto" Tuttosport Juventus, Sarri: "E che fai lo spettatore?". Mister ammonito e squalificato. Crosetti ironizza

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha duramente protestato per un fallo non fischiato a Pjanic e si è fatto ammonire. Stadi a porte chiuse, dalla panchina e in campo si sente quasi tutto. Alcu ...

Una Juve... Stron9er: da Buffon all'ironia di Pjanic, è l'hashtag della festa

Notte di festa, notte di gloria, notte di immagini attentamente selezionate e rilanciate sui social con un hashtag su tutti: #Stron9er, più forti, diventato in un attimo di tendenza. I giocatori della ...

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha duramente protestato per un fallo non fischiato a Pjanic e si è fatto ammonire. Stadi a porte chiuse, dalla panchina e in campo si sente quasi tutto. Alcu ...Notte di festa, notte di gloria, notte di immagini attentamente selezionate e rilanciate sui social con un hashtag su tutti: #Stron9er, più forti, diventato in un attimo di tendenza. I giocatori della ...