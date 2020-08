Pjanic crede nella Champions: “Ultima in Serie A. Nessun saluto. Aspettiamo il 23 agosto…” (Di domenica 2 agosto 2020) Miralem Pjanic ha salutato la Serie A. Il centrocampista bosniaco della Juventus pur non avendo giocato contro la Roma ha comunque vissuto la sua ultima gara in campionato con la maglia bianconera. Ultima in Serie A ma non della stagione. Infatti, prima di vederlo partire direzione Barcellona, il numero 5 sarà ancora protagonista in Champions League e magari... sino alla fine.Pjanic crede alla Champions: il messaggio socialcaption id="attachment 895405" align="alignnone" width="468" Miralem Pjanic Juventus (getty images)/captionIl 7 agosto la Juventus sarà impegnata nell'ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Lione, dove i bianconeri dovranno rimontare l'1-0 del Parc OL. In seguito, in caso di successo, ... Leggi su itasportpress

TORINO- Miralem Pjanic, con la partita di ieri sera ha praticamente salutato la Serie A. Con l’apertura del mercato in uscita, fissata per settembre, il centrocampista saluterà la Juventus per approda ...

Pjanic crede alla Champions: «Non è il momento dei saluti, aspettiamo la finale»

