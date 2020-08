Perotti: “Il mister può contare su di noi, ora pensiamo solo al Siviglia” (Di domenica 2 agosto 2020) Diego Perotti dopo la doppietta segnata alla Juventus che ha sancito la vittoria dei giallorossi sui campioni d’Italia ha commentato la gara a RomaTV: “Siamo stati bravi a reagire al loro gol. Tutti noi che siamo entrati in campo oggi e abbiamo avuto meno minutaggio nel corso dell’anno abbiamo dimostrato al mister che può contare su di noi e questo è importante in vista dell’Europa League. Ho giocato poco finora in stagione, ho davanti un grande giocatore come Mkhitaryan che ha fatto una grande stagione e dovevo approfittare dei minuti che mi dà il mister. Oggi era molto importante, per dimostrare che noi ci siamo e siamo pronti se c’è bisogno. Sapere che dietro i titolari ci sono ragazzi con la giusta voglia è molto importante. Ci siamo allenati tanto, ... Leggi su alfredopedulla

juventusfc : HT | ? | Si chiude con tre reti il primo tempo all'Allianz Stadium. Due a uno il parziale per la Roma, al gol inizi… - OfficialASRoma : Fine primo tempo. Dopo il gol di Higuain pareggiamo con Kalinic e andiamo in vantaggio grazie al rigore di Perott… - SerieA : Doppietta di Perotti su assist di Zaniolo per il gol del 1??-3?? #JuventusRoma #SerieATIM #WeAreCalcio - LorisDiGirolamo : RT @Eurosport_IT: A Higuain rispondono Kalinic e Perotti con la doppietta (il primo su rigore): la Roma vince 3-1 e si prepara al Siviglia… - SoSimoneeh : RT @ilRomanistaweb: ?? FATECE LARGO ?? Leggi gratis ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Perotti “Il