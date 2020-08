"Perché le distanze anti Covid sul treno sì e sull'aereo no?" (Di domenica 2 agosto 2020) “Quello che è certo è che non ci siamo mossi in modo autonomo”. Lo dice Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo Ntv in un’intervista al ‘Corriere della sera’.” Lo scorso 14 luglio con un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri sono state approvate delle misure che permettevano di andare in deroga rispetto al distanziamento, misure che tengo a specificare sono state approvate anche dal ministro della Salute Speranza. sulla base di questo ci siamo messi al lavoro, per oltre quindici giorni, per adottare tutte le necessarie regole di sicurezza a garanzia dei nostri passeggeri e dei nostri lavoratori. È evidente che tutte le misure da noi adottate sono quelle che lo scorso 14 luglio erano considerate sufficienti ed adeguate”.Voi avevate seguito tutte le regole indicate per poter ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Perché distanze "Perché solo Salvini alla sbarra e non il governo?" ilGiornale.it L’analisi di Flavio Carlino: Perché l’immigrazione fa paura

Oramai anche la nostra è una società che perde i propri confini identitari a causa del processo di globalizzazione che, per volontà politica o altro, sembra inarrestabile. Alla base di tale processo v ...

Perché la poco radicale Bonino mi ha deluso su Salvini e magistratura

Mi ha fatto una certa impressione sentire la Bonino esprimere una fiducia radicale nella magistratura, tante volte rappresentata invece dai seguaci di Pannella come “una cupola” La senatrice Emma Boni ...

