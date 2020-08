"Per undici volte". Damante-De Lellis si sono mollati? Un indizio pesante e quell'incrocio pericoloso (Di domenica 2 agosto 2020) undici post senza Andrea Damante. Giulia De Lellis ha mollato il dj veronese? Sembrerebbe proprio di sì. Condizionale d'obbligo in questo caso, non ci sono conferme (neppure smentite). Eppure diversi giorni fa erano al settimo cielo sui social. Poi cosa è successo? Mistero. Giulia, a quanto pare, si trova vicino Roma dove vivono i suoi genitori. Damante in Sardegna alle prese con serate esclusive nei locali più “in”. Poi la sua ex Claudia Coppola sarebbe stata incrociata a Forte dei Marmi pochi giorni fa quando non c'era Giulia. Un vero giallo. Ma, se l'indiscrezione dovesse essere confermata, potremmo trovarci di fronte ad un'altra doccia fredda. Anzi ghiacciata. Dopo la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, potremmo trovarci dinanzi ad un ... Leggi su liberoquotidiano

juventusfc : L'undici bianconero per #JuveSamp ?????? #ForzaJuve - Corriere : Uganda, undici anni di carcere per il killer del gorilla Rafiki - OfficialSSLazio : 90'+4' ? [1-4] ?????????? TRIPLETTA PER #KingCiro! ?? @ciroimmobile trasforma ancora dagli undici metri!… - _l_l__l_l_l__l_ : <<<<<< quando si scrive zona raili costruta per pezzetino ch'ogni cosi lo è conto posto che dovrebe cambiarsi per m… - drakiramalfoy : Perché nelle storie Jo e Daphne sembrano due uscite da un giornaletto per ragazzini di undici anni? -

Ultime Notizie dalla rete : Per undici Bandito concorso per undici agenti di Polizia Municipale IdeaWebTv Don Rito Alvarez, prete anti narcos: “Dietro la vostra pippata, c’è un bambino di 5 anni sfruttato”

In Colombia c’è una guerra terribile che coinvolge narcos, paramilitari di diverse fazioni, guerriglieri, cartelli messicani, ‘Ndrangheta. Una guerra che impedisce lo sviluppo normale del paese. Don R ...

Binaghi senza ostacoli verso il sesto mandato. Sport e Salute banchetta sui resti del CONI

Con ogni probabilità il rinnovamento delle federazioni sportive, e della FIT tra le tante con un presidente in sella da diversi anni, dovrà attendere ancora un quadriennio. Le consultazioni in corso t ...

In Colombia c’è una guerra terribile che coinvolge narcos, paramilitari di diverse fazioni, guerriglieri, cartelli messicani, ‘Ndrangheta. Una guerra che impedisce lo sviluppo normale del paese. Don R ...Con ogni probabilità il rinnovamento delle federazioni sportive, e della FIT tra le tante con un presidente in sella da diversi anni, dovrà attendere ancora un quadriennio. Le consultazioni in corso t ...