Per Mariana Rodriguez un nuovo amore, altro che De Martino per lei c’è Cristiano (Di domenica 2 agosto 2020) Qualche giorno fa Mariana Rodriguez ha voluto mettere i puntini sulle i. Non ha nessuna relazione, nessun flirt con Stefano de Martino e forse questa precisazione è arrivata anche perchè nella vita della bella modella, potrebbe esserci un nuovo amore. Nulla a che fare con l’ex di Belen. La Rodriguez ci ha tenuto a precisare che tra di loro c’è solo una bella amicizia. E a giudicare dalle ultime foto scovate sui social, sembrerebbe proprio che Mariana, sia in dolce compagnia in Puglia, dove sta passando le vacanze. Qualche ora fa l’abbiamo infatti vista sui social, con un uomo, che non passa inosservato a causa dei suoi tatuaggi. Se è vero che non si vede il volto, i tatuaggi sono meglio delle impronte digitali, in quanto ... Leggi su ultimenotizieflash

