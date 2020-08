Pavia, la movida finisce ancora in rissa: 9 denunciati (Di domenica 2 agosto 2020) Pavia, 2 agosto 2020 " Hanno tra i 17 e i 23 anni e non sono residenti in città ma in centri limitrofi, perlopiù dell'hinterland milanese, i 9 ragazzi identificati e denunciati, in stato di libertà, ... Leggi su ilgiorno

qn_giorno : #Pavia, la movida finisce ancora in rissa: 9 denunciati - ALuthiger : RT @qn_giorno: #Milano #Como #Monza #Pavia Scippi, rapine e coltellate: non è più #movida ma un campo di battaglia - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Milano #Como #Monza #Pavia Scippi, rapine e coltellate: non è più #movida ma un campo di battaglia - alcinx : RT @qn_giorno: #Milano #Como #Monza #Pavia Scippi, rapine e coltellate: non è più #movida ma un campo di battaglia - qn_giorno : #Milano #Como #Monza #Pavia Scippi, rapine e coltellate: non è più #movida ma un campo di battaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia movida Pavia, movida violenta: 19enne ferito alla gola IL GIORNO Vigevano, senza distanziamento e mascherine: locale chiuso per due giorni

Vigevano, 1 agosto 2020 - Due giorni di chiusura obbligatoria. E’ il povvedimento adottato da polizia locale, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza che, intorno alle 2.30 della scorsa not ...

Coronavirus Lombardia, a Como ispezioni nelle 18 strutture sanitarie sotto inchiesta

Si tratta di un ospedale e 17 Rsa, finite al centro delle indagini della Procura in seguito a 26 denunce. Sequestrate 363 cartelle cliniche. A Pavia prorogati alcuni divieti fino al 15 ottobre I carab ...

Vigevano, 1 agosto 2020 - Due giorni di chiusura obbligatoria. E’ il povvedimento adottato da polizia locale, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza che, intorno alle 2.30 della scorsa not ...Si tratta di un ospedale e 17 Rsa, finite al centro delle indagini della Procura in seguito a 26 denunce. Sequestrate 363 cartelle cliniche. A Pavia prorogati alcuni divieti fino al 15 ottobre I carab ...