Pavia, ambulanti e clienti soddisfatti: la sede storica piace a tutti (Di domenica 2 agosto 2020)

Visi più rilassati e sereni. Il ricongiungimento dei banchi di generi alimentari e del settore no food in piazza Petrarca, ieri mattina, è stato accolto favorevolmente sia dagli ambulanti sia dai clie ...Riaprono oggi le Associazioni di promozione sociale (Aps) “Brusaioli“ di piazzale Torino 40, “Circolo Angelo Grassi“ di via Amati 10 e “Salvo D’Acquisto“ al 7 dell’omonimo piazzale. Si dovranno rispet ...