Patto Mastella-De Luca, Maglione: “A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina” (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNota del parlamentare Pasquale Maglione che riprende una frase di Giulio Andreotti che ha fatto storia. Il tutto per analizzare l’asse tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Che Mastella non sia incline a rispondere, come lui sostiene, penso sia un dato di fatto. La cittadinanza di Benevento aspetta ancora che il sindaco vada in consiglio comunale a chiarire le motivazioni per le quali in soli 15 giorni prima ha ufficializzato le dimissioni e poi le ha ritirate, in un isterismo senza precedenti. I cittadini della Provincia di Benevento ancora aspettano di sapere perché durante l’emergenza Covid-19, da Presidente della Conferenza dei Sindaci, Mastella non abbia ... Leggi su anteprima24

infocampania : REGIONE - RIVELLINI INVITA MASTELLA E DE MITA A SOTTOSCRIVERE IL PATTO PER LA CAMPANIA CON IL CENTRODESTRA… - maglione5stelle : Giulio Andreotti, interlocutore di rango del Sindaco di Benevento, direbbe: “A pensare male degli altri si fa pecc… - maglione5stelle : Gli stessi che chiedono l’abolizione del reddito di #cittadinanza, strumento efficace a sostegno di chi ha difficol… -

Ultime Notizie dalla rete : Patto Mastella Patto Mastella-De Luca, Maglione: 'Il sindaco smentisca con i fatti su assessorato' NTR24 Giunta Mastella, ennesimo rimpasto tra le polemiche: «Sembra un circo»

Ancora un cambio nella giunta comunale: esce Antonio Reale, entra, anzi rientra, Gerardo Giorgione. Il sindaco Clemente Mastella recita l'asciutta nota diramata da palazzo Mosti ha disposto la revoca ...

Patto con De Luca su assessorato, Mastella replica a Maglione

“Si risponde alle cose serie, non alle bugie maldicenti, né alle insinuazioni elettorali, né a idiozie parapolitiche e stupidamente scandalistiche. Nessun patto e tantomeno nessun assessorato a mio f ...

Ancora un cambio nella giunta comunale: esce Antonio Reale, entra, anzi rientra, Gerardo Giorgione. Il sindaco Clemente Mastella recita l'asciutta nota diramata da palazzo Mosti ha disposto la revoca ...“Si risponde alle cose serie, non alle bugie maldicenti, né alle insinuazioni elettorali, né a idiozie parapolitiche e stupidamente scandalistiche. Nessun patto e tantomeno nessun assessorato a mio f ...