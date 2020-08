Patrizio Oliva, il suo 2 agosto 1980: a Mosca conquista l’oro olimpico. “Spero di aver regalato agli italiani un briciolo di felicità” (Di domenica 2 agosto 2020) La XXII edizione dei Giochi Olimpici si sarebbe conclusa il giorno successivo con la cerimonia allo Stadio Lenin di Mosca. L’incontro di Patrizio Oliva è previsto nel pomeriggio: il pugile napoletano si gioca la medaglia d’oro dei superleggeri. È il 2 agosto 1980 e l’Italia quel sabato si è svegliata sconvolta, in mattinata è scoppiata una bomba alla stazione ferroviaria di Bologna, un attacco dinamitardo devastante che ha causato 85 morti e 200 feriti, lasciando una ferita nel nostro Paese, mai più rimarginata neanche a quarant’anni di distanza. A Mosca la notizia ovviamente arriva, ma i mezzi di comunicazione non sono quelli di oggi. Lo staff che ruota attorno a Oliva in Unione Sovietica viene ... Leggi su ilfattoquotidiano

