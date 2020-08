Parma, tunisino lancia transenne sui binari: sfiorato un deragliamento (Di domenica 2 agosto 2020) Federico Garau Lo straniero, pluripregiudicato, si trovava in stato di forte agitazione: due delle tre transenne sono state allontanate all'ultimo istante da uno dei militari intervenuti prontamente sul posto In stato di evidente agitazione, ha prima devastato la stazione ferroviaria di Ostia Parmense (Parma), quindi scagliato sui binari alcune pesanti transenne in metallo col rischio concreto di far deragliare un treno in arrivo, pericolo scampato soltanto grazie al pronto intervento di una pattuglia dei carabinieri. Protagonista in negativo dello sconcertante episodio un pluripregiudicato di nazionalità tunisina di 21 anni, ora trattenuto dietro le sbarre di sicurezza della caserma di Borgo Val di Taro (Parma) dove si trova in attesa del giudizio direttissimo in programma per la ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : ??????NEL GIORNO DELLA #STRAGEDIBOLOGNA DELINQUENTE TUNISINO CERCA DI FAR DERAGLIARE UN TRENO A PARMA, FERITO UN CA… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @RadioSavana: Parma, #risorsaINPS tunisino lancia transenne sui binari per far deragliare il treno con centinaia di persone a bordo: vol… - MaurizioTorchi2 : RT @mariobortoluss1: Tragedia sfiorata a Parma, tunisino tenta di far deragliare il treno: carabiniere eroe evita il peggio, ma resta ferit… - Astolfo1968 : RT @RadioSavana: Parma, #risorsaINPS tunisino lancia transenne sui binari per far deragliare il treno con centinaia di persone a bordo: vol… - Patriota_ITA_ : RT @RadioSavana: Parma, #risorsaINPS tunisino lancia transenne sui binari per far deragliare il treno con centinaia di persone a bordo: vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma tunisino Parma, tunisino sfascia la stazione e cerca di far deragliare un treno: tragedia sfiorata, carabiniere ferito Liberoquotidiano.it Parma, tunisino 21enne lancia transenne sui binari per far deragliare il treno: arrestato

Transenne sui binari, con l'obeittivo esplicito di far deragliare il treno. Prima ancora aveva devastato la stazione, scagliando nel piazzale antistante la macchinetta per obliterare i biglietti, dist ...

Parma, getta transenne sui binari: deragliamento evitato per un soffio

Il deragliamento di un treno regionale è stato evitato per un soffio: sui binari, infatti, c’erano tre transenne. A gettarle sarebbe stato un tunisino di 21 anni che poco prima aveva devastato la staz ...

Transenne sui binari, con l'obeittivo esplicito di far deragliare il treno. Prima ancora aveva devastato la stazione, scagliando nel piazzale antistante la macchinetta per obliterare i biglietti, dist ...Il deragliamento di un treno regionale è stato evitato per un soffio: sui binari, infatti, c’erano tre transenne. A gettarle sarebbe stato un tunisino di 21 anni che poco prima aveva devastato la staz ...