Parma, marocchino devasta la stazione, il treno sta per deragliare. I carabinieri fanno il miracolo (Di domenica 2 agosto 2020) Un marocchino ha devastato la stazione ferroviaria di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. Ma soprattutto ha rischiato di provocare il deragliamento di un treno in transito lanciando delle transenne sui binari. Ancora una volta dobbiamo dire grazie ai carabinieri eroi. Hanno evitato quello che avrebbe potuto diventare un grave incidente. marocchino distrugge la stazione di Parma I militari dell’Arma hanno arrestato il 21enne marocchino per attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento aggravato. Arrivati sul posto dopo una segnalazione, hanno visto l’uomo praticamente fuori controllo Stava ancora danneggiando tutto quello che gli capitava: ha infranto il vetro di una porta, ... Leggi su secoloditalia

