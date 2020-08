Parkinson, la stimolazione cerebrale profonda è sicura (Di domenica 2 agosto 2020) Malattia di Parkinson: la stimolazione cerebrale profonda non aumenta il rischio di demenza secondo un nuovo studio Buone notizie per le persone con la malattia di Parkinson (PD). Un nuovo studio mostra che la stimolazione cerebrale profonda (DBS, deep brain stimulation) non può aumentare il rischio di sviluppare demenza. Lo rivela uno studio pubblicato online su… L'articolo Parkinson, la stimolazione cerebrale profonda è sicura Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Lo studio (1) ha coinvolto 94 pazienti con diagnosi di malattia di Alzheimer per un periodo di trattamento di 24 settimane – 1 con aumento della dose con cerotti transdermici di rotigodina (2 mg al gi ...

