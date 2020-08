Papa: “Senza lavoro famiglie non possono andare avanti” (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Auguro che in questo periodo molti possano vivere qualche giorno di riposo e di contatto con la natura, in cui ricaricare anche la dimensione spirituale. Nello stesso tempo auspico che, con l’impegno convergente di tutti i responsabili politici ed economici, si rilanci il lavoro: senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti. Preghiamo per questo. Perché è e sarà un problema del post pandemia, la povertà e la mancanza di lavoro e ci vuole tanta solidarietà e tanta creatività per risolvere questo problema”. E’ l’appello di Papa Francesco nell’Angelus di oggi, come riferito da Vatican News.“La compassione, la tenerezza che ... Leggi su calcioweb.eu

borghi_claudio : Lascio (momentaneamente) Roma e la mia casetta SENZA ASCENSORE. Un ringraziamento a mio papà che, a 80 anni, si è f… - repubblica : L'appello del Papa: senza lavoro famiglie non possono andare avanti - MediasetTgcom24 : Papa Francesco: senza lavoro le famiglie non possono andare avanti #papafrancesco - robertaguarducc : RT @Agenzia_Italia: Il monito del Papa: senza lavoro famiglie e società non vanno avanti - 51inif : Il monito del Papa: senza lavoro famiglie e società non vanno avanti?? che profondità di pensiero ?@Pontifex_it? -

Ultime Notizie dalla rete : Papa “Senza "Ridere sotto le bombe": il gioco del papà in Siria per non far spaventare la figlia Corriere della Sera