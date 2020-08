Papa Francesco: “Famiglie in crisi se non c’è il lavoro” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Santo Padre si rivolge ai cristiani che devono essere compassionevoli nei confronti di chi ha difficoltà. Durante l’Angelus, Papa Francesco ha rivolto anche un pensiero al Nicaragua, dopo l’episodio della bomba nella chiesa di Managua. È un Papa Francesco che torna al tema della carità e della fratellanza, quello che è tornato a parlare … L'articolo Papa Francesco: “Famiglie in crisi se non c’è il lavoro” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Papa ai giovani di Medjugorje: Gesù dà senso pieno alla vita

Roma, 2 ago. (askanews) - Un messaggio di speranza da Papa Francesco per i giovani impegnati nell'incontro internazionale di preghiera "Mladifest", in corso a Medjugorje dal 1 al 6 agosto sul tema di ...

