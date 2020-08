Panchina Juventus, il tecnico apre alla Serie A: bianconeri avvisati (Di domenica 2 agosto 2020) Panchina Juventus – Nonostante lo scudetto vinto non si placano le voci su un ipotetico addio di Sarri. Il tecnico toscano sembrerebbe essere finito nell’occhio del ciclone per via delle prestazioni altalenanti della Juventus sotto la sua guida. Nel frattempo alla stampa spagnola un tecnico apre a un approdo in Serie A con i bianconeri che adesso sono avvisati. Panchina Juventus: Pochettino apre alla Serie A Mauricio Pochettino ai microfoni de “El Pais” ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. Ecco quanto affermato:“Premier League o Liga? La Premier ha sfruttato al meglio gli aspetti ... Leggi su juvedipendenza

BarbagobboA : @panoz4ever @DanieleRugani @juventusfc Parlo a nome di uno che tifa Juventus da cinquantanni, che l'ha vista vincer… - EMIGOAL : RT @PaPaganini: Buonasera e buon week end. Il caldo pesante “rincoglionisce” un pò tutti anche il sottoscritto (sèa??)ma non c’è bisogno del… - DAnaclerio : RT @enzomarangio: Come #Higuain anche #Sarri, dopo averlo inseguito con il #Napoli, festeggia lo scudetto sulla panchina dei #campionidital… - luca_fly1 : RT @AirJordan185: Ricordiamoci che MOLTI tifosi della Juventus avrebbero rivoluto quell’egocentrico piagnino di nuovo sulla nostra panchina. - enzomarangio : Come #Higuain anche #Sarri, dopo averlo inseguito con il #Napoli, festeggia lo scudetto sulla panchina dei… -