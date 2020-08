Palleggio, difesa e ripartenze: Napoli camaleontico nella prova per il Barça, Gattuso ha dato un indizio (Di domenica 2 agosto 2020) Mancano meno di sette giorni a Barcellona-Napoli, la partita di ieri contro la Lazio non poteva che essere una prova generale. E, in vista del Camp Nou, solo applausi per la squadra di Rino Gattuso, che ha fornito una prestazione convincente. Leggi su tuttonapoli

Donenica 16i luglio, ieri. Otto giorni alla fine del campionato, 14 al crocevia di Barcellona. L’otto agosto a tarda sera il Napoli saprà se andrà subito in vacanza o passerà ai quarti di Champions, m ...

Il sogno continua. Il cuore galoppa. Il Pisa centra la sesta vittoria consecutiva interna e si porta a quota 53: settimo posto in classifica e scontro diretto venerdì 31 luglio, all'ultima giornata, i ...

