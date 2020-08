Palermo, la chef stellata Patrizia Di Benedetto ai domiciliari: il suo ristorante rubava energia elettrica (Di domenica 2 agosto 2020) È stata arrestata in flagranza di reato per “furto di luce”. È quanto accaduto alla chef stellata Patrizia Di Benedetto, proprietaria di uno dei ristoranti più in voga di Mondello, borgata marinara di Palermo, il Bye bye blues. Dopo essere stata fermata dalle autorità, è ora ai domiciliari, condannata a un anno con sospensione della pena. Sarebbe stata “beccata” mentre con un magnete piazzato sul contatore Enel, cercava di ridurre i propri consumi: un escamotage che in genere pare raggiunga lo “scopo”, riducendo i consumi di energia anche più della metà. La notizia è stata riportata dal Giornale di Sicilia. Secondo il quotidiano, venerdì 31 luglio la ... Leggi su open.online

ilgiornale : Gli uomini dell'Arma hanno arrestato una nota chef stellata di Palermo colta in flagranza di reato: grazie a un mag… - Italia_Notizie : Arrestata in flagranza nota chef stellata di Palermo: rubava la corrente elettrica per il suo ristorante - lucianpignataro : Palermo, arrestata la chef stellata Patrizia Di Benedetto: furto di corrente elettrica - Notiziedi_it : Arrestata in flagranza nota chef stellata di Palermo: rubava la corrente elettrica per il suo ristorante - francogarna : Arrestata in flagranza nota chef stellata di Palermo: rubava la corrente elettrica per il suo ristorante -