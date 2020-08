Palermo, il casting di Sagramola: ”De Rossi una sciocchezza. Sondati dieci nomi, ma c’è chi ha paura. Caserta…” (Di domenica 2 agosto 2020) Il rebus sul futuro allenatore del Palermo non è stato ancora risolto.La panchina rosanero, nonostante l’inizio del ritiro pre-stagionale sia ormai imminente, è ancora vuota. Il club di Viale del Fante sta cercando un profilo esperto che possa guidare la compagine siciliana verso la promozione in Serie B. Un obiettivo importante, che la società vuole raggiungere a tutti i costi. È per questa ragione che il duo Castagnini-Sagramola sta da tempo vagliando diverse ipotesi. Da Roberto Boscaglia a Fabio Grosso, fino a Giuseppe Scienza e Fabio Caserta. Ad oggi, tuttavia, tra accordi mancati e secchi “no”, non è ancora arrivata la fumata bianca.Palermo, nodo allenatore: incassati una serie di “no”, i rosanero tengono d’occhio Vivarini e AuteriA parlarne, in ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, il casting di Sagramola: ”#DeRossi una sciocchezza. Sondati dieci nomi, ma c’è chi ha paura. #Caserta…” - WiAnselmo : #Palermo, il casting di Sagramola: ”De Rossi una sciocchezza. Sondati dieci nomi, ma c’è chi ha paura. Caserta...”… - Mediagol : #Palermo, il casting di Sagramola: ”De Rossi una sciocchezza. Sondati dieci nomi, ma c’è chi ha paura. Caserta...”… - TernanaNews : Palermo: il casting per il nuovo allenatore è ancora aperto - AttoriCastingit : #Casting per membri della troupe e cast per il cortometraggio intitolato “Sarah“, le cui riprese verranno effettuat… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo casting Palermo: il casting per il nuovo allenatore è ancora aperto TernanaNews La panchina del Palermo resta un rebus: contatti anche con Fabio Grosso

Da Pecchia a Caserta, per passare da Boscaglia a Raffaele e adesso anche la suggestione Fabio Grosso. Continua il casting del Palermo che sta scandagliando il terreno alla ricerca del nuovo allenatore ...

Antonio Tancredi Cadili il protagonista del nuovo film di Luca Fortino “Il Teorema della Felicità”

Dopo quasi tre mesi e oltre mille candidati fra selezioni online e provini, svolti direttamente nella giornata di casting tenutasi il 4 luglio a Palermo, finalmente la produzione può pronunciarsi in m ...

Da Pecchia a Caserta, per passare da Boscaglia a Raffaele e adesso anche la suggestione Fabio Grosso. Continua il casting del Palermo che sta scandagliando il terreno alla ricerca del nuovo allenatore ...Dopo quasi tre mesi e oltre mille candidati fra selezioni online e provini, svolti direttamente nella giornata di casting tenutasi il 4 luglio a Palermo, finalmente la produzione può pronunciarsi in m ...