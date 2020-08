Ostia, il ‘mistero’ dei cartelli al Pontile: «Varco chiuso per Covid» (Di domenica 2 agosto 2020) Con un cartello privo di indicazioni sulla determina e la normativa di riferimento, il M5S “abbatte” di fatto i due simboli testimoni della riconquista del diritto dei cittadini di accedere liberamente e gratuitamente al mare e alle spiagge. E intanto Roma Capitale spende e spande soldi pubblici per gli “stabilimenti urbani”. La comparsa dei cartelli ad Ostia Pensavamo di averle viste e sentite tutte. Sbagliavamo. Dopo molteplici richieste ufficiali di chiarimento sono comparsi nelle ultime ore dei cartelli “esplicativi”, con tanto di logo di Roma Capitale, affissi in prossimità dei due varchi chiusi al Pontile. I cartelli sono privi di qualsiasi indicazione sulla determina o sulla normativa di riferimento, in quanto inesistenti, e recitano: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

