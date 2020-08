Oroscopo Paolo Fox settembre 2020 Scorpione: mese interessante per nuove occasioni e progetti (Di domenica 2 agosto 2020) Che tipo di mese sarà quello di settembre 2020 per chi è nato sotto il segno dello Scorpione? A svelarlo è come sempre l’Oroscopo di Paolo Fox che ci spiega molto bene come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute. In amore, si farà chiarezza per quanto riguarda alcune questioni della vita di coppia ma ancora non si crede abbastanza nei sentimenti. Nel lavoro ci saranno delle nuove ed interessanti opportunità anche per chi ha voglia di cambiamenti. Per la salute potrebbero esserci dei momenti di tensione di carattere psicologico. Per scoprire che cosa dice, nel dettaglio, l’Oroscopo di Paolo Fox di settembre 2020 per tutti i nati sotto il segno ... Leggi su ultimenotizieflash

